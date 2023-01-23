Наука 23 января 2023, 17:04 Петербургские ученые создали уникальный полимер

Читать 360tv в

В политехническом университете Петра Великого сотрудники и студенты создали новый сверхпрочный полимер, который в будущем может заменить множество материалов, включая дерево и металл. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института высокомолекулярных соединений РАН Глеба Ваганова.

Ученые соединили полимеры и сверхпрочные армирующие волокна и получили новый пластик. Потенциально он применим в судостроительной и автопромышленной сферах, а также в области протезирования.

Реклама

Пластик сравним по прочности с металлом, а также обладает высокой температурной устойчивостью. Последний фактор может сыграть на руку при освоении Арктики.

Реклама

Еще одна область применения, которую предположили создатели «пластика будущего», — это изготовление деталей на 3D-принтере.