Петербургские ученые создали сборщик для расшифровки геномов РНК-вирусов

По данным издания, сборщик spades — это флагманский продукт специалистов из СПбГУ, который признан во всем мире. Он позволяет анализировать патогены, которые вызвали вспышку гонореи в Англии, лихорадки денге на Суматре и Ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии.