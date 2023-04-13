Наука 13 апреля 2023, 14:40 Петербургские ученые разработали умную одежду, вырабатывающую энергию

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В Петербурге ученые создали прототип умной одежды, которая может вырабатывать энергию. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Команда ученых состоит из шести человек. Они хотят внедрить умную одежду в массы.

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«Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться», — рассказал один из члегов команды Александр Иванов.

Прототип впервые покажут широкой публике на фестивале «От Винта!», который пройдет в Сочи с 26 по 29 апреля. Всего молодые ученые со всей России презентуют там порядка 400 проектов.

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