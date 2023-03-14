Наука 14 марта 2023, 13:57 Петербургские ученые изучили череп древнего предка крокодила

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с зарубежными коллегами изучили череп древней рептилии рода Portugalosuchu и выяснили, что это предок современного крокодила. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Останки рептилии нашли в 2000-х годах в Португалии. Ученым предоставили для анализа заднюю половину черепа и нижнюю челюсть, от которой остался фрагмент. Предположительно, обладатель скелета жил в меловой период, примерно от 145 миллионов до 66 миллионов лет назад. Специалисты выяснили, что современные крокодилы и их предки слышали приблизительно на одних звуковых частотах и обладали схожей остротой обоняния.

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«Выяснилось, что Portugalosuchus — это не только один из древнейших известных сегодня крокодилов, но еще и близкий родственник длинномордых гавиалов из Индии и Восточной Азии, почти полностью вымерших в наши дни», — отметил соавтор исследования, ассистент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Иван Кузьмин.

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Он добавил, что обнаруженная связь между Portugalosuchus и современными крокодилами открыла новую главу в изучении того, как эволюционировали современные рептилии.

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