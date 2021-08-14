Пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет нашли в Якутии

На реке Семюэлях в Якутии в вечной мерзлоте был обнаружен удивительно хорошо сохранившийся пещерный львенок. Возраст находки составляет примерно 28 тысяч лет. В 15 метрах от самочки, получившей прозвище Спарта, годом ранее нашли другого львенка. Борис жил около 43 тысяч лет назад. Пещерные львы вымерли примерно 10 тысяч лет назад.

Ученые заявили, что Спарта настолько хорошо сохранилась, что на ней, возможно, будут обнаружены следы материнского молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary.

По словам одного из авторов исследования Валерия Плотникова, сохранность самочки уникальна. Не повреждены мех, внутренние органы и скелет.

«Сама находка уникальна, другой подобной находки в Якутии не было. Мы надеемся, что какие-то части материнского молока останутся нетронутыми. Потому что, если у нас будут образцы, мы сможем понять, какой была диета ее матери», — цитирует его The Guardian.

Издание отметило, что подобные находки в сибирском регионе России появляются с возрастающей регулярностью. Изменение климата нагревает Арктику более быстрыми темпами, чем остальной мир. В результате оттаяла земля в районах, долгое время остававшихся в вечной мерзлоте.

Рядом с якутским поселком Батагай ученые нашли на глубине 50 метров древнейший слой вечной мерзлоты. Его примерный возраст — 650 тысяч лет.