12 апреля 2023, 18:47
Первый теленок «из пробирки» родился в Бурятии
В Бурятии на одном из предприятий в Кабанском районе впервые родился теленок после трансплантации эмбриона. Об этом сообщили «Новые известия».
Трансплантацию провели в июне 2022 года. После первого успешного опыта эту технологию, возможно, будут внедрять по всей Бурятии.
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«Наши педагоги стали свидетелями пока уникального для Бурятии случая — рождения теленка от трансплантации эмбрионов», — рассказали в пресс-службе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Животные
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