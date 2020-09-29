Первый полет ракеты «Крыло-СВ» пройдет до конца 2021 года
Гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил, что возвращаемая ступень ракеты-носителя «Крыло-СВ» отправится в космос впервые до конца следующего года. Об этом сообщил ТАСС.
По данным ИА Nation News, сейчас разрабатывается ее внешний вид.
«Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект», — рассказал Григорьев.
Проект возвращаемой ступени «Крыло-СВ» был создан в мае 2019 года конструкторским бюро им. В. М. Мясищева и защищен в ФПИ.