Первый полет ракеты «Крыло-СВ» пройдет до конца 2021 года

По данным ИА Nation News, сейчас разрабатывается ее внешний вид.

«Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект», — рассказал Григорьев.

Проект возвращаемой ступени «Крыло-СВ» был создан в мае 2019 года конструкторским бюро им. В. М. Мясищева и защищен в ФПИ.