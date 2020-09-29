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    29 сентября 2020, 14:34

    Первый полет ракеты «Крыло-СВ» пройдет до конца 2021 года

    Дарья Морозова

    Гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил, что возвращаемая ступень ракеты-носителя «Крыло-СВ» отправится в космос впервые до конца следующего года. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным ИА Nation News, сейчас разрабатывается ее внешний вид.

    «Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект», — рассказал Григорьев.

    Проект возвращаемой ступени «Крыло-СВ» был создан в мае 2019 года конструкторским бюро им. В. М. Мясищева и защищен в ФПИ.

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