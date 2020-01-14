Первых «живых» роботов создали в США

Американские ученые создали первых в мире биороботов, которых собрали полностью из живых клеток. В основе механизмов клетки африканской водной лягушки.

Биороботов создали ученые из Вермонтского и Тафтского университетов. Как сообщил сайт Science Alert, исследователи собирают биороботов с помощью суперкомпьютерного моделирования. Их создания способны двигаться, выполнять элементарные задачи и залечивать повреждения.

Руководитель исследования Джошуа Бонгард назвал биороботов «новыми живыми машинами». В работе же они называют своих созданий реконфигурируемыми организмами, или ксеноботами.

«Они не являются ни традиционными роботами, ни известным видом животных. Это новый класс живых программируемых организмов, созданных человеком», — отметил Бонгард.

Состав ксеноботов был просчитан на компьютере, но потом ученые воссоздали их в настоящем мире. Испытания показали, что эти «существа» живут несколько дней или даже недель. Выживаемость повышается, если биороботы находятся в водной среде. В случае повреждения эти создания могут сами залечивать свои раны.

Когда у них заканчивается энергия, они умирают и разрушаются, распадаясь на мертвые клетки, которые не загрязняют окружающую среду.

В будущем ученые думают создать биороботов с кровеносными сосудами, нервной системой и сенсорными клетками. Чтобы поселить их на суше, для этого можно использовать клетки млекопитающих.