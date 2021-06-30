Первого больного чумой нашли в Латвии

Самого древнего больного чумой обнаружили в Латвии. Ученые нашли следы возбудителя этого заболевания в черепе охотника-собирателя возрастом около пяти тысяч лет.

Останки людей нашли на неолитической стоянке Риннюкалнс еще в XIX веке. Во время Второй мировой войны они были утеряны, но в 2011 году обнаружились вновь.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Cell Reports, следы бактерии Yersinia pestis нашли при изучении ДНК древних образцов. Ученые предполагают, что погибший охотник мог заразиться от животного. В останках других людей следов Yersinia pestis не было.

Исследователи обратили внимание на то, что мужчина, хотя и погиб от чумы, был похоронен так же, как и его соплеменники. Это значит, что тогда болезнь не воспринимали как что-то экстраординарное.

«Вероятнее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражение Yersinia pestis и умер через пару дней, может быть, через неделю, от септического шока», — сделал предположение доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

Это один из самых древних штаммов чумы. По мнению исследователей, он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами. Это связано с тем, что в ДНК древней бактерии отсутствовал ряд генов, которые сделали чуму более опасной. Например, пять тысяч лет назад чума не передавалась через блох, которые носили на себе крысы и другие грызуны. А именно такой способ распространения инфекции вызывал самые страшные эпидемии в Европе.