Первое «селфи» обнаружили в соборе Испании

Предположительно, каменщик участвовал в возведении здания храма в XII веке. В течение столетий никто из священнослужителей не замечал автопортрет.

Бюст достигает 28 сантиметров в высоту, отметила «Газета.ru». Он находится на вершине колонны, почти в 12 метрах над полом. Снизу рассмотреть его не получится. Автопортрет каменщика находится в помещении, недоступном для прихожан, предположили исследователи. А духовенство редко использовало эту площадку в одном из самых известных соборов Европы.

Гранит, использованный для облицовки, тяжело поддается обработке. Исходя из этого, эксперты допускают, что мастер был талантливым каменотесом.

«Фигурка прекрасно вытесана, у лица есть индивидуальные черты. Волосы мастера детализированы, можно разглядеть все его пальцы», — рассказала историк Дженнифер Александер.

Каменотесы зачастую не упоминались в исторических архитектурных документах. По этой причине имя средневекового мастера неизвестно.