Первая лаборатория криологии Земли появится на Ямале

Первую в России лабораторию криологии Земли создадут на Ямале. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Сотрудники лаборатории будут заниматься разработкой новых норм: созданием дорог, домов и так далее в условиях Крайнего Севера, чтобы все объекты дольше служили. Лаборатория будет работать на базе Научного центра изучения Арктики.

«Несколько лет тому назад, когда мы обращались в соответствующие организации, нам говорили: „Знаете что, ребята, тундра, мерзлота, болота — у нас нет такого в Москве. Решайте сами“. То есть на самообеспечении», — объяснил доктор технических наук Анатолий Шуваев.