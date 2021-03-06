Perseverance проверил все системы, размялся и немного наследил на Марсе. Какими выдались первые недели работы ровера

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля. Аппарат NASA уже прошел «медицинскую проверку» и немного наследил. Он делится своими мыслями и эмоциями, а также фото и видео — так что проследим за его приключениями по Красной планете.

Вот куда опустился космический аппарат — место посадки отмечено звездочкой. NASA назвало эту точку Octavia E. Butler Landing в честь американской писательницы-фантастки Октавии Батлер.

Источник фото: телеканал «360»

Перед первыми шагами ровер прошел множество медицинских осмотров. Он протестировал приборы и движение руки, а также посмотрел, хорошо ли отображаются изображения.

«Разминка для марафона науки», — так он назвал этот процесс.

Также марсоход проверил рулевое управление. Тестовые заезды показали — все хорошо.

«Моя команда и я очень хотим отправиться в путь. Шаг за шагом», — заявил Perseverance.

Спустя время марсоход все же впервые проехался по поверхности планеты. Он заверил, что дебютная поездка прошла очень даже хорошо. Тест-драйв на Марсе — и пройдено около 16 футов (пять метров). На фотографии ниже первые следы колес:

Еще многое предстоит сделать, написал тогда ровер в Twitter. И первым делом после этих слов увеличил общее время поездки до 33 минут. В итоге он преодолел уже 6,5 метра. Если вдаваться в детали: четыре метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов.

Благодаря этому ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем. По данным NASA, космический робот превосходно реагировал на команды разработчиков.

Все это пока подготовительные работы. По их окончании Perseverance приступит к выполнению задач ученых и будет регулярно проезжать 200 метров и более.

На этом снимке следы колес ровера на поверхности Марса. Планетоход получил изображения с помощью своих бортовых навигационных камер Navcam. Они расположены высоко на мачте марсохода.

Источник фото: телеканал «360»

А еще космический аппарат поделился роликом, в котором показал движение колеса по поверхности Марса. Клип смонтирован из необработанных изображений, полученных с помощью NavCam.

«Спасибо всем, кто находится со мной в этом путешествии. Мы только начали», — поблагодарил ровер.

Он сказал спасибо за поддержку, которую получил со всего мира. В этом видео переживания людей, которые не отрываясь сидели перед мониторами компьютеров и экранами телевизоров. А еще слезы радости и аплодисменты:

А перед этим ровер презентовал первую 360-градусную марсианскую панораму в высоком разрешении. Снимок сделала камера Mastcam-Z с двумя объективами, которая умеет вращаться вокруг своей оси и фиксировать участки с поверхности планеты вплоть до пятимиллиметровых фрагментов. Удалось сделать 142 изображения, Perseverance отправил их на Землю. Специалисты сделали из кадров панораму, на которой видны край кратера, скала и камни.

Снимки с марсохода помогут специалистам исследовать геологические особенности кратера и понять, какие породы нужно будет собрать для дальнейшего изучения.

Perseverance, построенный Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии, опустился на поверхность Марса 18 февраля. В NASA планируют изучать планету в течение двух лет.