Perseverance показал первые пройденные по Марсу метры

Ровер Perseverance начал свой путь по Марсу. Аппарат NASA проехал около пяти метров, оставив колею на поверхности Красной планеты.

Снимок первой поездки опубликован в Twitter марсохода, для которого в NASA создали отдельный аккаунт.

«Я в пути! Только что состоялся первый тест-драйв на Марсе, пройдено около пяти метров. Вы смотрите на начало колеи от моих колес. Еще многое предстоит сделать», — отмечено в публикации.

Perseverance, построенный Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии, опустился на поверхность Красной планеты 18 февраля. Изучать ее в NASA рассчитывают в течение двух лет. В Soundcloud появился плейлист по названием «Звуки Марса», куда загрузили несколько треков. Звуки создают эффект присутствия и позволяют погрузиться в атмосферу планеты.

К концу ближайшего десятилетия, допустил президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин, люди будут постоянно работать на Марсе. А к 2100 году на планете вполне могут появиться города-миллионники.