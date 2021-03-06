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    06 марта 2021, 00:15

    Perseverance показал первые пройденные по Марсу метры

    Александра Ломейко

    Ровер Perseverance начал свой путь по Марсу. Аппарат NASA проехал около пяти метров, оставив колею на поверхности Красной планеты.

    Снимок первой поездки опубликован в Twitter марсохода, для которого в NASA создали отдельный аккаунт.

    «Я в пути! Только что состоялся первый тест-драйв на Марсе, пройдено около пяти метров. Вы смотрите на начало колеи от моих колес. Еще многое предстоит сделать», — отмечено в публикации.

    Perseverance, построенный Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии, опустился на поверхность Красной планеты 18 февраля. Изучать ее в NASA рассчитывают в течение двух лет. В Soundcloud появился плейлист по названием «Звуки Марса», куда загрузили несколько треков. Звуки создают эффект присутствия и позволяют погрузиться в атмосферу планеты.

    К концу ближайшего десятилетия, допустил президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин, люди будут постоянно работать на Марсе. А к 2100 году на планете вполне могут появиться города-миллионники.