Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии
Японские специалисты создали образец передвижного дома, который устойчив к ветрам и холодам. Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Дом представили сотрудники Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве — пригороде Токио. Передвижной дом представляет собой кубическую конструкцию контейнерного типа из двух блоков размером приблизительно три на шесть метров. Передвигается сооружение с помощью гусеничного вездехода благодаря саням. Площадь дома составила 33 квадратных метра.
Стены создали из дерева и покрытия Galvalume, которое позволяет выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду. Энергия и тепло накапливаются благодаря солнечным фотоэлектрическим «PV» панелям.
Дом протестируют в феврале 2020 года на японской станции «Сева» в Антарктиде.