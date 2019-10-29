Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии

Дом представили сотрудники Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве — пригороде Токио​​​. Передвижной дом представляет собой кубическую конструкцию контейнерного типа из двух блоков размером приблизительно три на шесть метров. Передвигается сооружение с помощью гусеничного вездехода благодаря саням. Площадь дома составила 33 квадратных метра.

Стены создали из дерева и покрытия Galvalume, которое позволяет выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду. Энергия и тепло накапливаются благодаря солнечным фотоэлектрическим «PV» панелям.

Дом протестируют в феврале 2020 года на японской станции «Сева» в Антарктиде.