Ученые выявили шесть эмоций, которые человек передает криком

Люди срываются на крик по нескольким причинам. И это не всегда проявление страха или агрессии. Ученые выявили шесть различных эмоций, которые заставляют человека повышать голос.

Исследование провели специалисты Университета Цюриха. Результаты проделанной ими работы опубликовал журнал PLOS Biology.

Ученые пришли к выводу, что можно различать шесть разных типов криков. Они связаны с болью и гневом, страхом и удовольствием, печалью и радостью. Причем на «позитивные» возгласы люди реагируют быстрее и точнее.

Полученные данные швейцарские научные сотрудники сочли удивительными. Обычно принято считать, что когнитивная система человека «настроена на обнаружение сигналов опасности и угрозы». Проще говоря, крики напрямую связаны с механизмом выживания.

«Функции крика, по-видимому, в значительной степени изменились у людей, и это представляет собой важный эволюционный шаг», — отметил руководитель исследования доктор Саша Фрюхольц.

В Университете заметили, что люди кричат не только, чтобы дать сигнал об опасности, но и сообщая о положительных эмоциях.