Пентагон создал управление по работе с НЛО

Американцы смогут официально за счет государства заниматься поиском НЛО. Министерство обороны США создало Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), сообщили в пресс-службе Пентагона.

Военные расширили сферу применения системы идентификации воздушных объектов и переименовали Группу управления (AOIMSG) в Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Директором назначили главного научного сотрудника Центра ракетно-космической разведки Агентства военной разведки Шона Киркпатрика.

«Миссия AARO будет заключаться в том, чтобы синхронизировать усилия Министерства обороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес. <…> Сюда входят аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и транссредные объекты», — объяснили в пресс-службе Минобороны США.

Работники управления займутся наблюдением, анализом объектов, изучением, смягчением последствий от них и поражением.