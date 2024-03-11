Наука 11 марта 2024, 18:58 PeerJ: древние киты по размерам были сравнимы с кашалотами

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В 2023 году палеонтологи обнаружили в Перу древнего кита, которому присвоили звание «самого тяжелого животного в истории». Ученые из Калифорнийского университета поставили эти выводы под сомнение, сообщил сайт PeerJ.

Специалисты установили, что древним китам с массой тело от 85 до 340 тонн при длине от 17 до 20 метров было бы крайне сложно держаться на поверхности и даже просто оторваться от морского дна.

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Ученые предположили, что размеры окаменелостей не превышали массу тела современных голубых китов. По своим размерам древние киты были сравнимы с кашалотом, сообщил сайт "Мир 24".