Печать Владимира Мономаха нашли под Калининградом

Археологи обнаружили печать Владимира Мономаха во время раскопок средневекового селища Привольное-1 в Калининградской области. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

На лицевой стороне находки изображен святой Василий Кесарийский, небесный покровитель Мономаха. С обратной стороны нанесена надпись «Господи помоги рабу твоему Василию».

Специалисты открыли селище Привольное-1 в 2016 году. По их данным, там располагалось прусское поселение, жители которого имели дела с древнерусскими княжествами.