Печать Владимира Мономаха нашли на раскопках под Калининградом

Археологи, занимающиеся изучением средневекового селища Привольное-1 в Калининградской области, обнаружили редкий и важный артефакт. Ученые впервые нашли печать Владимира Мономаха в этом регионе, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

В Институте отметили, что особенностью этого поселения является обнаружение многочисленных свидетельств тесных торговых и культурных контактов его жителей с Древней Русью. Археологи обнаружили много ценных находок. В 2016 году на раскопках нашли вислую свинцовую актовую печать новгородского и псковского святого князя Всеволода Мстиславовича — внука Владимира Мономаха. Совсем недавно ученые сделали еще более интересное открытие.

«Наиболее яркой и значимой в контексте изучения контактов жителей рассматриваемого поселения с Древней Русью находкой 2022 года безусловно можно считать находку еще одной княжеской вислой свинцовой печати — на этот раз самого великого князя киевского Владимира Мономаха!» — заявили в Институте археологии.

Археологи в Крыму обнаружили несколько тайников с монетами. По словам специалистов, находки на территории Фанагории датируются шестым веком.