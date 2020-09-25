Парашютист дал советы по прыжкам из космоса

Прыжок с парашютом из стратосферы считается крайне сложным и опасным даже сегодня, когда развиты высокие технологии. Необходимо учесть три дополнительных условия, которых нет при обычном прыжке.

Первая проблема заключается в отсутствии кислорода. Стоит сконструировать систему, позволяющую выжить, то есть кислородное оборудование. Кроме того, необходимо понять, как подняться на точку прыжка.

«А это непросто, ведь, чтобы выйти на такую высоту, нужен не обычный самолет, а специально оборудованный аппарат», — отметил Щербаков.

Помимо этого, важно учитывать особенность воздушных потоков в стратосфере. Плотность воздуха достаточно низкая. Сам прыжок происходит иначе до тех пор, пока не появится плотный воздух.

«Трудно управлять полетом, здесь работают уже совсем другие техники», — добавил эксперт.

Люди по разным причинам тяготеют к экстремальным рекордам. Это могут быть желание стать лучшим и единственным в своем роде, «обкатка» новых технологий, изучение возможностей человеческого тела.

«Здесь есть интерес в неких разработках. Это уникальная возможность проверить какие-то системы, испытать их. Опять же, проверить человеческий организм», — считает Щербаков.

Романюк покинул самолет на высоте 13 108 метров и находился в свободном падении 167 секунд. Он раскрыл купол парашюта в тысячи метров от поверхности Земли. Всего спортсмен совершил почти 3500 прыжков, установил 18 мировых рекордов по длительности свободного падения и высоте прыжков.