    22 апреля 2020, 22:12

    Палеонтологи выявили сходство в строении дельфинов и доисторических крокодилов

    Артур Блянихов

    Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) провели исследование костного лабиринта внутреннего уха талаттозухии. Это доисторические предки крокодилов, передает «Экономика сегодня».

    По данным издания, талаттозухии обитали в мировом океане более 150 миллионов лет назад. Будучи полуводными, они со временем эволюционировали в морских существ. Постепенно костный лабиринт их внутреннего уха стал толще и меньше. При изучении черепа крокодиломорфа ученые заметили сходство со строением дельфинов и современных китов.