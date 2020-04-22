Палеонтологи выявили сходство в строении дельфинов и доисторических крокодилов

По данным издания, талаттозухии обитали в мировом океане более 150 миллионов лет назад. Будучи полуводными, они со временем эволюционировали в морских существ. Постепенно костный лабиринт их внутреннего уха стал толще и меньше. При изучении черепа крокодиломорфа ученые заметили сходство со строением дельфинов и современных китов.