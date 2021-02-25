Палеонтологи открыли новый вид вымерших стрекоз

Палеонтологи выяснили, что ранее известный вид равнокрылых стрекоз является новым подотрядом ископаемых членистоногих насекомых. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эту разновидность открыли еще 150 лет назад. До недавнего времени их считали представителями равнокрылых стрекоз. Последние исследования показали, что они относятся к подотряду ископаемых.

Причиной ошибки ученых стало сходство этих видов. Форма головы особей нового подотряда стрекоз немного отличается от равнокрылых насекомых, но это списали на искажение из-за времени.

Ранее ученые из Австралии открыли новую кристаллическую форму льда.

Уточняется, что было известно всего 18 кристаллических форм льда, но теперь открыли 19. Исследователи изменили расположение атомов льда с помощью метода нейтронной дифракции и получили новую форму.

«В то время мы нашли четкие доказательства того, что это — новый упорядоченный вариант, но мы не смогли тогда выяснить его кристаллическую структуру», — рассказали они.