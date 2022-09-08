Палеонтологи обнаружили останки абелизавра в Аргентине | 360°

Наука 08 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Палеонтологи обнаружили останки абелизавра в Аргентине Аргентинские ученые нашли окаменелости динозавра возрастом около 90 миллионов лет

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В Аргентине специлаисты обнаружили окаменелости абелизавра, который жил на Земле 90 миллионов лет назад. Об этом написало РИА ФАН.

Окаменелости были представлены в аргентинском городе Неукен директором музея Кармен Фунес Родольфом Кориа и палеонтологом Матиасам Байано.

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«Абелизавр был частью очень сложной экосистемы динозавров. Этот вид существовал одновременно не только с другими плотоядными, но и с травоядными динозаврами, а также с крокодилами и черепахами. Аргентина — уникальное место, потому что здесь на сравнительно небольшом географическом пространстве сохранились представители очень сложной экосистемы позвоночных», — рассказал Кориа.

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Абелизавр принадлежал к группе динозавров-тероподов среднего и крупного размера, которые доминировали на суперконтиненте Гондвана.

Матиас Байано подчеркнул, что благодаря этим окаменелостям ученые получили еще одну крупицу знаний о древнем мире.

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