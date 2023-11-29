Наука 29 ноября 2023, 16:38 Палеонтологи обнаружили череп верблюда возрастом 2,5 млн лет

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Российские и таджикские палеонтологи обнаружили череп древнего верблюда возрастом 2,5 миллиона лет в урочище Куруксай в Таджикистане. Специалисты пропитали найденные кости раствором клея, написал «Мир 24»со ссылкой на сайт УрФУ.

По размерам найденный череп является почти таким же, как у современных одногорбых верблюдов, однако у этого отличается строение зубов. Ученые объясняют это тем, что древние животные вели другой образ жизни и придерживались другого питания.

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В Куруксае также были обнаружены кости гигантской короткомордой гиены, иссуарской рыси, этрусских волка и носорога, енотовидной собаки, саблезубой кошки и других древних животных.