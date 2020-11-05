Палеонтологи нашли зубы ископаемой химеры в Канаде

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) отметил, что находка представляет из себя зубную пластину. Останки относятся к эпохе олигоцена. Их возраст составляет примерно 32-33 миллиона лет.

Специалисты дали виду научное название Canadodus suntoki. Строение обнаруженных зубов характерно для современных «морских крыс», таких как химеры и гидролаги. В наше время тоже существует группа рыб-химер. В нее входят около 50 видов. По новым данным, их эволюцию можно проследить, начиная с конца эоцена, то есть 38 миллионов лет назад, информирует «МИР 24».

Размер древней химеры составлял приблизительно метр. Рыба питалась, как ее современные сородичи, моллюсками, ракообразными и червями. Эксперты сделали вывод, что этот вид стал тупиковой ветвью эволюции.