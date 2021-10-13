Палеонтологи нашли останки одного из древнейших морских существ

Китайские палеонтологи нашли окаменелости древнего ракоскорпиона. Он жил около 435 миллионов лет назад, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на Science Bulletin.

Исследователи сделали вывод, что найденное животное относилось к семейству Mixopteridae. В наши дни не осталось животных подобного вида. Эти животные достигали метра в длину, обладали хвостом, как у скорпиона, и клешнями, чтобы захватывать добычу.