Наука 14 марта 2023, 22:35 Палеонтологи из Норвегии и Швеции нашли одни из самых древних останков ихтиозавров

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Палеонтологи из Норвегии и Швеции нашли древнейшие останки ихтиозавров. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Planet Today.

Ихтиозавры являются одним из самых известных видов морских динозавров. Их останки обнаружили на арктическом острове Шпицберген.

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Изначально специалисты предполагали, что ихтиозавры могли передвигаться в том числе по суше. Однако найденные останки подтвердили, что эта информация ложная. Особое строение позвонков этих динозавров указывает на то, что они обитали только в воде.

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