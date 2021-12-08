Палеонтолог Кевин Падиан рассказал об особенностях птерозавра
Ученые из Калифорнийского университета исследовали поведение птерозавра. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.
Они изучили его при помощи окаменелостей возрастом 70 миллионов лет. Их нашли в 70-х годах прошлого века в Национальном парке Биг-Бенд.
«У этого существа не было перьев — его тело было покрыто типичными для птерозавров волосами. Этот большой теплокровный ящер в некоторой степени напоминал аиста на стероидах», — рассказал палеонтолог Кевин Падиан.