Падение метеорита засняли на видео в Карелии. Но искать его не будут

В объектив камеры видеонаблюдения в Карелии попал летящий горящий шар. Пользователи назвали его метеоритом, но, оказывается, это вовсе не он. На ролике запечатлели болид, который мог не долететь до Земли.

Речь идет о видео, которое засняла камера компании «Ситилинк». На кадрах видно, что крупный горящий шар быстро летит к жилым домам, а затем происходит яркая вспышка. Падение было рано утром 20 февраля в Сегежском районе Карелии.

Как объяснил «360» доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский, это действительно могло быть падение небесного тела.

«Но оно неперспективное для поиска, потому что записи-то нет. То, что это мог быть болид, это похоже, так скажем», — отметил специалист.

Он добавил, что болид — огненный шар, который перемещается на больших высотах с большой скоростью.

«Зрительно он может наблюдаться где-то три-пять секунд, не больше. Может быть плюс-минус несколько секунд, то есть это быстро и высоко», — продолжил Гроховский.

По его словам, как правило, падение болида сопровождается вспышками. Когда он доходит до низких высот, то происходит яркая вспышка, похожая на взрыв, а затем болид тухнет. При этом болиды до Земли не долетают.

Если бы он долетел до Земли, то была бы воронка соответствующих размеров. <…> За последние сто лет мы не видели ни одного случая и никто не наблюдал, чтобы что-то долетело до Земли в огненном виде Виктор Гроховский доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН.

Болиды перестают светиться на высоте больше 10-15 километров. Поэтому, когда появляются новости, что где-то упал метеорит и вызвал пожар, это неправда.

«Дальше это уже падает вещество, которое может стать метеоритом, если будет найдено. Метеорит — это то, что найдено на земле и зарегистрировано», — пояснил Гроховский.

Чтобы найти возможный метеорит, нужно проанализировать всю кривую полета, но опубликованное видео для этого не подойдет. Более того, болидов падает на землю «регулярно и много».

«С этим видео мы работать не будем, оно слабое пока», — заключил специалист.

В начале февраля свидетелями падения болида стали жители Свердловской области. Вспышка была очень яркой.