Озвучена новая причина смерти Чингисхана

Один из величайших завоевателей в истории, первый правитель Монгольской империи Чингисхан скончался в 1227 году. Многие годы разнились версии его гибели. Теперь ученые считают, что великого вождя погубила инфекция.

Смерть правителя окутана тайной: есть множество легенд о его гибели, которые различаются лишь происхождением — в зависимости от того, враги или последователи Чингисхана их рассказывали. Так, предполагается, что он мог скончаться от потери крови — то ли после ножевого ранения, то ли после кастрации принцессой тангутов — племени на северо-западе Китая. Есть версии, что он умер от травм, полученных после падения с лошади, пал в битве против китайцев или был убит отравленной стрелой во время своей последней военной кампании. Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Infectious Diseases, пересказывает его Live Science.

В новом исследовании ученые предположили, что все эти легенды были придуманы после смерти императора.

«Смерть коронованных особ часто окутана легендами. Удивительные, необычные причины смерти приписываются исключительным личностям, тогда как разумнее искать более общие причины, такие как инфекционные заболевания», — считают ученые.

Специалисты отметили, что к моменту смерти Чингисхан был очень могущественен, его подданные относились к нему с почтением. «Это делает его смерть в результате политического убийства или отравления очень маловероятной», — заключили авторы научной работы.

«Текущая пандемия COVID-19 побудила нас задуматься о древних пандемиях», — рассказали ученые. Они сосредоточились на «Истории Юаня», историческом тексте, созданном во времена династии Мин в Китае. В этой работе говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года во время последней кампании Чингисхана против государства Западное Ся он почувствовал себя плохо из-за лихорадки и через восемь дней умер. Одно из предыдущих исследований предполагало, что он заболел брюшным тифом, но авторы отметили, что в летописи не было упоминания о других типичных симптомах этого заболевания, таких как боль в животе или рвота.

Ученые диагностировали состояние Чингисхана не только по клиническим признакам, но и с использованием информации о заболеваниях, которые были распространены в то время, а также современных знаний о времени возникновения инфекционных заболеваний. Они обнаружили, что симптомы состояния монгольского правителя совпадают с симптомами бубонной чумы, которая была распространена в ту эпоху.

Ученые признали, что такое ретроспективное диагностическое исследование неизбежно ограничивалось отсутствием доступа к телу Чингисхана: место его захоронения остается неизвестным. «Хотя мы не можем быть на 100% уверены в точной причине смерти из-за этих ограничений, можно утверждать, что этот клинический сценарий намного более реалистичен, чем другие более надуманные гипотезы», — заключили исследователи.