Ученые разработали систему, позволяющую оценить детский интеллект

Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета разработали систему, которая позволяет оценить умственные способности ребенка с помощью игры. Результаты исследования опубликованы в журнале «Культурно-историческая психология», написало РИА ФАН.

Чтобы проверить способности ребенка, ему предлагается собрать шары одного цвета в линию по горизонтали, вертикали и диагонали. Шары появляются по определенной закономерности: ребенок должен проследить алгоритм их появления, чтобы облегчить себе задачу.

На основе результатов специалисты могут оценить способности ребенка к анализу, планированию и рефлексии.