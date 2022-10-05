Открытия Нобелевских лауреатов по химии назвали возможными благодаря выходцу из России | 360°

Наука 05 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Открытия Нобелевских лауреатов по химии назвали возможными благодаря выходцу из России Ученый Перекалин заявил о вкладе выходца из России в успех Нобелевских лауреатов по химии

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В успех Нобелевских лауреатов по химии весомый вклад внес выходец из России, рассказал ТАСС заведующий лабораторией Института элементоорганических соединений РАН Дмитрий Перекалин. По его словам, российско-американский исследователь Валерий Фокин сотрудничал с Барри Шарплессом и проделал значительную часть работы.

«Это очень ожидаемая премия, сама ее идея абсолютно правильная, однако при этом важно понимать, что значительную часть работы вместе с Шарплессом проделал Валерий Фокин, российский химик, переехавший впоследствии в США», — отметил Перекалин. Он предположил, что в процесс выбора победителей премии вмешалась внешнеполитическая ситуация.

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Ученый рассказал, что Фокин и Шарплесс вместе разработали методы, позволяющие соединять молекулы по аналогии с элементами конструктора.

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Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по химии в 2022 году стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датский ученый Мортен Мельдаль. Они получат награды с формулировкой «за разработку клик-химии и биоортогональной химии».

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