11 декабря 2023, 12:14
Отечественная разработка поможет сельскому хозяйству выйти на новый уровень
Создатель «КлимБиотех» Килеев рассказал о флагманской камере Б2
Сергей Килеев из Видного придумал собственную разработку — флагманскую камеру Б2, которая поможет сельскому хозяйству выйти на новый уровень. Он рассказал «360» о том, как эта идея превратилась в стартап «КлимБиоТех».
По словам Сергея, IT-компания началась с обыкновенной коробки.
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«У меня была коробка, где я просверлил отверстие, поставил свет, повесил вентиляторы. Все это автоматически работало и поддерживало температуру», — объяснил он.
Теперь коробки превратились в боксы большой площади, где можно точно настраивать температуру и влажность. Они позволят ученым проводить лабораторные исследования растений и выводить новые сорта в ускоренном режиме. При этом управление процессами можно осуществлять даже с телефона.
Обычно вывод нового сорта занимает восемь лет. Однако методы «КлимБиоТех» ускорят процесс вдвое.
«По большей части сельское хозяйство на сегодняшний день пользуются иностранными семенами. И вот мы, наши технологические платформы, нашими лабораторными специальными комплексами замещает эти семена, помогаем учёным заместить эти семена отечественными», — добавил генеральный директор «КлимБиоТех» Андрей Трофимов.
Стартап уже выиграл несколько конкурсов среди фермеров, а Сергей Килеев стал резидентом всероссийской программы «Академия инноваторов».
Следующей разработкой «КлимБиоТех» станет «Цифровой журнал агронома». С помощью этой программы ученые смогут получать информацию о растении, просто наводя на него телефон.
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Москва 2023
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