Российские ученые придумали защищающее от радиации вещество

Химики Курчатовского института разработали антиоксидант для защиты от мощных доз радиации. Гибридный белок PSH объединяет два натуральных антиоксиданта человеческий пероксиредоксин и супероксиддисмутазу, полученную из бактерий.

Первое вещество — это ферменты, входящие в состав антиоксидантной системы защиты клеток от окислительного стресса. То есть они позволяют организму перерабатывать кислород, деактивируя большое количество его активных форм.

Супероксиддисмутаза также является ферментом. Он деактивирует кислородные радикалы как в организмах млекопитающих, так и в микроорганизмах.

Ученые создали белок с мощными радиопротекторными свойствами благодаря оборудованию Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», сообщил газете «Известия» сотрудник отдела структурной биологии Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Петр Конарев. По его словам, исследователи хотели определить структуру белка PSH в естественных физиологических условиях.

Доклинические исследования показали, что вещество способно защитить животных даже от летальных доз радиации. Если дальнейшие испытания дадут положительный результат, антиоксидант можно будет применять для лечения радиационных поражений, резаных и ожоговых ран и даже при трансплантации органов.