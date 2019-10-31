Остеологи наглядно показали, как собирают скелеты животных

Ученые-остеологи Себастьян Эно и Камиль Ауклер из организации Karanita изучают скелеты животных, и воссоздают их с анатомической точностью. Их работы покупают для экспозиций в музеях и как наглядный обучающий материал в университеты.

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Исследователи очищают скелеты от плоти, и собирают его заново, придавая характерные для животного в естественной среде движения. Например, акула-мако. Но в их коллекции есть и менее экзотичные животные — лисы, еноты, лягушки. Есть скелет дракона, собранный из настоящих костей других животных.

Эно и Ауклер делятся фотографиями своих работ в Instagram. Их изделия представляют не только визуальный интерес. Изучение костей животных, тем более, редких или исчезающих, поможет сохранению этих видов.