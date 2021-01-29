Остатки древней одежды нашли на раскопках в Тунисе

Уточняется, что одежду такого цвета носили древние правители, в том числе, царь Соломон. Ученые заявили, что это поможет изучить гардероб библейских царей. По словам специалистов, краситель такого цвета стоил дорого, поэтому был доступен лишь для знати.

«Это очень захватывающее и важное открытие. В древности пурпурная одежда ассоциировалась со знатью, священниками и, конечно, с царской семьей», — подчеркнули представители Израильского управления древностей.

Исследование показало, что находки относятся примерно к 1000 году до нашей эры во времена правления Давида и Соломона в Иерусалиме. Изделия хорошо сохранились благодаря сухом климату местности.

Раскопки в этой местности ведутся с 2013 года, но раньше ученым не удавалось найти ничего настолько ценного.

«Цвет сразу привлек наше внимание, но нам было трудно поверить, что мы нашли настоящий пурпур из такого древнего периода», — рассказали археологи.