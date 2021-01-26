Останки шерстистого носорога нашли в Якутии
Якутские ученые обнаружили хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога. Он жил на этой территории 20 тысяч лет назад. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Животное показали публике. Обычно исследователи находят лишь кости, но в этот раз удалось обнаружить экземпляр, который хорошо сохранился. Из-за вечной мерзлоты, на останках сохранились шерсть, кожа и, частично, внутренности.
«Этот носорог дополняет общую картину исследования шерстистых носорогов и пополняет онтогенетическую цепочку», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Валерий Плотников.