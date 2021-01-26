Останки шерстистого носорога нашли в Якутии

Животное показали публике. Обычно исследователи находят лишь кости, но в этот раз удалось обнаружить экземпляр, который хорошо сохранился. Из-за вечной мерзлоты, на останках сохранились шерсть, кожа и, частично, внутренности.

«Этот носорог дополняет общую картину исследования шерстистых носорогов и пополняет онтогенетическую цепочку», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Валерий Плотников.