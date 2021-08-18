Останки раба, ставшего жрецом, нашли в Помпеях

Археологи из Европейского университета Валенсии обнаружили в Помпеях гробницу с частично мумифицированными останками мужчины. Об этом сообщило издание The Guardian.

У найденной мумии сохранились даже седые волосы и ухо. Мужчину звали Маркус Венериус Секундио. На момент смерти ему было около 60-ти лет. Судя по таблицам, найденным рядом с останками, когда-то он был рабом и прислужником Храма Венеры. Однако потом ему удалось вступить в ряды древнеримской коллегии жрецов августалов, передала «Газета.ru».

Мужчине удалось добиться довольно высокого социального и экономического положения, судя по тому, что его удостоили отдельного захоронения.

Также в таблицах содержится информация о театральных представлениях, проводившихся на греческом языке. Ранее ученым не удавалось обнаружить сведений о мероприятиях на греческом в Помпеях.

Гробницу возвели за несколько десятилетий до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Обычно римляне кремировали умерших, поэтому подобная находка является большой удачей для ученых. Рядом с останками обнаружили также стеклянную урну с женским именем Новия Амабилис на ней. Исследователи предполагают, что в ней находился прах жены Секундио.