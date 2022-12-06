Наука 06 декабря 2022, 04:39 Останки нового вида динозавров нашли в Аргентине Аргентинские палеонтологи нашли новый вид динозавров Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Палеонтологи из Аргентины нашли новый вид динозавров небольшого размера. Кости обнаружили недалеко от населенного пункта Салитраль-Морено, сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

«Новое исследование учеными из CONICET <…> выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 миллионов лет назад», — заявили в совете.

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Найденный вид назвали Patagopelta cristata — в честь того места, где специалисты наткнулись на кости и панцирь. По данным исследователей, динозавр был порядка двух-трех метров в длину. Он считается небольшим по сравнению с другими. Ученые предполагают, что маленькие особи имели больше шансов выжить в условиях нехватки еды. Раньше северная часть Патагонии представляла собой острова, где и обитали Patagopelta cristata.

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Пока полный скелет древнего ящера ученым собрать не удалось. При этом полученной информации оказалось достаточно для выявления нового вида анкилозавров. Их останки часто попадались ученым в Северном полушарии, но в Южном кости удавалось найти крайне редко.