Останки нового вида динозавров нашли у берегов Англии

Еще год назад в городе Шанклин на острове Уайт рядом с Великобританией были найдены четыре кости, которые находились в шее, спине и хвосте динозавра. Вид решили назвать Vectaerovenator inopinatus. По словам ученых, он жил в меловый период, примерно 115 миллионов лет назад. Пресмыкающееся достигало четырех метров ростом, пишет сайт «МИР 24».

У динозавра были специальные воздушные мешочки, которые в настоящее время есть у некоторых птиц. Они являлись продолжением легких. Благодаря этому скелет становился в разы легче. Специалисты отметили, что по своему строению этот вид схож с тираннозавром рексом.

Кости Vectaerovenator inopinatus находились в шее, спине и хвосте динозавра. По ним исследователи поняли, что новый вид относится к тероподам. Данных о них у палеонтологов мало, так как многие их виды обитали в воде, поэтому и останки, скорее всего, находятся глубоко в море.