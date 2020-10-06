Останки неизвестных зайцеобразных нашли в парке «Земля леопарда»

По данным «Мир 24», животные внешне были похожи на хомяков, но с научной точки зрения они ближе к современным зайцам. Их возраст равен от 10 до 51 тысячи лет.

Предполагалось, что они вымерли, как минимум, миллион лет назад. Но последнее открытие показало, что они гораздо моложе, чем думали ученые.