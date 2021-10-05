Останки неизвестной цивилизации нашли в Тибете

Археологи нашли следы неизвестной науке цивилизации во время исследования района озера Намцо в Тибете. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на CGTN.

Древние наскальные изображения, каменные инструменты и гробницы были найдены в Китае. По словам ученых, следы принадлежат древней кочевой цивилизации, которая обитала в том районе.

На севере Цинхай-Тибетского плато располагался кластер петроглифов. Специалисты предположили, что данная группа кочевников еще не известна науке. При этом эта группа состояла в контакте с другими этническими группами. Изображения отдаленно напоминают наскальную живопись древних китайских народов. По мнению археологов, представители цивилизации приносили жертвоприношения. Однако установить, кому именно поклонялся это народ, пока не получилось.

Археологи утверждают, что на территории исследуемой местности происходило смешение различных культур. Такой вывод они сделали потому, что район озера Намцо располагался прямо на древнем Шелковом пути.