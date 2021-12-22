Останки многоножки размером с автомобиль нашли в Англии

Биологи нашли окаменелые останки многоножки размером с автомобиль на севере Англии. Гигантское животное могло быть 2,7 метра в длину и, предположительно, весило примерно 50 килограммов.

На сайте Кембриджского университета, где разместили статью о находке, указано, что существо принадлежало к роду артоплевр — это были самые большие беспозвоночные, которые жили за сто миллионов лет до динозавров.

Окаменелость нашли на пляже Нотумберленда. Она похожа на современных многоножек, так же, как и они, состоит из нескольких сочлененных звеньев. Оказалось, что следы древнего животного нашли еще в 2018 году, но информацию об этом опубликовали только сейчас в научном журнале.

Ученые рассказали, что нашли окаменелость случайно, когда большая часть песчаника откололась от скалы. Многоножка оказалась «заперта» внутри, и один из исследователей заметил это, когда проходил мимо.

По словам ученых, раньше на территории современной Великобритании был совсем другой климат, тропический, и подобные существа жили в лесу недалеко от воды.