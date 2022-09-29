Останки мамонтенка нашли на Ямале | 360°

Наука 29 сентября 2022, 19:29 Поделиться Telegram

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Viber Останки мамонтенка нашли на Ямале

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Жители ЯНАО обнаружили останки шестилетнего мамонтенка. Они передали находку в краеведческий музей, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева.

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По данным издания «Ридус», у животного сохранились скелет и элементы шкуры, хобот, глаз и ухо. Моманта могут назвать в честь одного из ямальцев, которые его нашли. Косинцев. уточнил, что пока непонятно, как он жил и отчего умер.

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