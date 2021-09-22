Останки людей с руками за спиной обнаружили на Ямале

Археологи нашли на Ямале странное захоронение. Этим летом в могильнике Нюрымпосллор в Приуральском районе обнаружили шесть скелетов возрастом около 400 лет с заложенными за спину руками. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

В захоронении находилось два скелета взрослых людей и четыре скелета детей. При этом у детей руки находились в обычном положении.

«Мы не можем понять, зачем они это сделали именно у взрослых. В детских могилах все нормально: руки вытянуты, лежат спокойно», — заявил старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.