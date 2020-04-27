Останки лягушки изменили представление ученых о климате в Антарктиде
Группа палеонтологов нашла доказательства того, что раньше в Антарктиде был такой же теплый климат, как в Южной Америке. Их представление о климате изменили найденные останки лягушки, передает «Русская планета».
По данным издания, обнаруженные останки принадлежат лягушке семейства Calyptocephalellidae (шлемоголовый свистун). Их среда обитания — теплый и влажный климат, характерный для Латинской Америки. По мнению ученых, они могли оказаться в Антарктиде после обледенения материка и отделения его от Австралии и Южной Америки.