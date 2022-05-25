Останки крупнейшего птерозавра нашли в Аргентине

Археологи из Аргентины обнаружили останки нового вида птерозавра. Окаменелость располагалась в окрестностях города Мендоса. Об этом сообщило РИА ФАН.

Рептилии уже дали необычное имя — Дракон смерти. Образ хищника представили посетителям Национального университета Куйо. Два динозавра обладают огромным размахом крыльев — семь и десять метров в ширину. Танатосдраконы проживали на юге Мендосы 86 миллионов лет назад.

«Они существовали наряду с другими плотоядными динозаврами, такими как абелизавры, а также древние крокодилы и черепахи, которые жили вместе в целой среде речных протоков. Это были речные системы с низким уклоном и с открытыми лесами», — рассказал директор лаборатории музея Бернардо Гонсалес Рига.