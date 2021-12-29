Останки древней птицы эпохи динозавров нашли в Китае

Ученые Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук совместно со специалистами Техасского университета в Остине нашли при раскопках в Китае окаменелость древней птицы, которая была «современником» динозавров. Об этом рассказал Planet Today со ссылкой на Daily Mail.

Предполагается, что птица жила около 120 миллионов лет назад. Ученые отметили, что у нее был очень длинный язык, превышающий длину клюва. По версии исследователей, язык птица использовала для ловли насекомых, написало ИА Nation News.