Останки древнего щенка обнаружили в Сибири. Он пролежал во льдах около 18 тысяч лет

По данным издания, у щенка сохранился полный набор зубов благодаря холоду. В хорошем состоянии также оказались усы, шерсть, мягкие ткани и кости. Исследователям пока не удалось определить, чей это был щенок — собаки или волка.

По одной из версий, это может быть случай эволюционного перехода. Ученые передали найденные останки шведским коллегам из Центра палеогенетики. Именно там находится крупнейший европейский банк собачьих ДНК со всей планеты.