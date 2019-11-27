  • Останки древнего щенка обнаружили в Сибири. Он пролежал во льдах около 18 тысяч лет

    27 ноября 2019, 22:11

    Артур Блянихов

    В Сибири исследователям удалось раскопать останки щенка, возраст которого составляет около 18 тысяч лет. О находке ученых рассказали «Известия».

    По данным издания, у щенка сохранился полный набор зубов благодаря холоду. В хорошем состоянии также оказались усы, шерсть, мягкие ткани и кости. Исследователям пока не удалось определить, чей это был щенок — собаки или волка.

    Останки древнего щенка обнаружили в Сибири. Он пролежал во льдах около 18 тысяч лет | Изображение 1
    Источник фото: s-vfu.ru

    По одной из версий, это может быть случай эволюционного перехода. Ученые передали найденные останки шведским коллегам из Центра палеогенетики. Именно там находится крупнейший европейский банк собачьих ДНК со всей планеты.