Останки белок из мезозойской эры нашли в карьере под Красноярском
В Березовском карьере вблизи города Шарыпово Красноярского края обнаружили останки трех новых видов мелких млекопитающих, относящихся к мезозойской эре, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology.
Животные напоминали, по словам ученых, обычных белок, однако имели особые перепонки, с помощью которых могли планировать с дерева на дерево.
Три найденных вида отнесли к новому роду. Им присвоили названия Sharypovoia, Sharypovoia magna и Maiopatagium sibiricum.
Ученые рассказали, что животные питались семенами, а также побегами голосеменных и папоротников.
Также выдвинули теорию, что эти грызуны могли иметь ядовитые шпоры.