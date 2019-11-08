Останки белок из мезозойской эры нашли в карьере под Красноярском

Животные напоминали, по словам ученых, обычных белок, однако имели особые перепонки, с помощью которых могли планировать с дерева на дерево.

Три найденных вида отнесли к новому роду. Им присвоили названия Sharypovoia, Sharypovoia magna и Maiopatagium sibiricum.

Ученые рассказали, что животные питались семенами, а также побегами голосеменных и папоротников.

Также выдвинули теорию, что эти грызуны могли иметь ядовитые шпоры.